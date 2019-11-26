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В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло во вторник утром на складе с лакокрасочными материалами в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сегодня около 09:00 по местному времени (08:00 мск) поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области в селе Орловка на улице Строительной происходит горение складского помещения размером 50 на 60 м с лакокрасочными материалами", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составляет около 300 кв. м. По данным ведомства, к месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. "По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", - подчеркнули в МЧС.

Склад расположен на территории строительной базы. К тушению привлечено 33 человека и 10 единиц техники.

В новость внесены изменения (09:19 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияВолгоградская область
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