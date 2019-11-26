Приморские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР по подозрению в браконьерстве

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю 18 рыбаков из КНДР, подозреваемых в браконьерстве, сообщает во вторник пресс-служба пограничного управления.

"Силами береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио", - говорится в сообщении.

Изъятых крабов пограничники выпустили в море. В отношении нарушителей проводятся разбирательства.

Задержания иностранных рыбаков в дальневосточных морях участились нынешней осенью. Во время одного из них, 17 сентября, экипаж одной из лодок-нарушителей совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четыре военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. Были арестованы 16 граждан КНДР, часть из них находится в СИЗО Владивостока, часть - в изоляторе в Находке.