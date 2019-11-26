{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приморские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР по подозрению в браконьерстве

Сотрудники береговой охраны изъяли около 1600 особей краба-стригуна, их выпустили в море

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю 18 рыбаков из КНДР, подозреваемых в браконьерстве, сообщает во вторник пресс-служба пограничного управления.

"Силами береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в минувшие выходные пресечена противоправная деятельность трех маломерных судов КНДР. В территориальном море Российской Федерации задержаны 18 иностранных рыбаков, входящих в состав судокоманд. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио", - говорится в сообщении.

Изъятых крабов пограничники выпустили в море. В отношении нарушителей проводятся разбирательства.

Задержания иностранных рыбаков в дальневосточных морях участились нынешней осенью. Во время одного из них, 17 сентября, экипаж одной из лодок-нарушителей совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четыре военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. Были арестованы 16 граждан КНДР, часть из них находится в СИЗО Владивостока, часть - в изоляторе в Находке.

Теги
КНДРРоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Уроженец Дагестана получил 13 лет колонии за участие в НВФ и хранение боеприпасов
Обвиняемый добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование на территории республики в 2014 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС