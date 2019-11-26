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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Суд в Липецкой области закрыл дело лидера "Христианского государства" Калинина

Суд также отказал признать режиссера Алексея Учителя потерпевшим и отклонил его иски на общую сумму в 1 млрд 50 млн рублей

ТАСС, 26 ноября. Грязинский городской суд Липецкой области прекратил уголовное преследование лидера незарегистрированной организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда" и в экстремизме. Как сообщили ТАСС в суде во вторник, дело прекращено в связи с истечением срока давности.

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"Постановлением Грязинского городского суда Липецкой области от 26 ноября подсудимый Калинин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года колонии строгого режима. Уголовное преследование и уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности", - сказала представитель суда.

Таким образом, удовлетворена просьба гособвинителя, попросившего в ходе прений сторон освободить Калинина от уголовного наказания. Вместе с тем режиссера Алексея Учителя суд отказался признать потерпевшим и отклонил его иски, оцененные в 1 млрд 50 млн рублей. Кроме того, сеть кинотеатров "Киномакс" на суде отказалась от иска об упущенной выгоде в размере 50 млн рублей.

В ходе прений прокурор попросил назначить один год условно, но прекратить уголовное дело. Суд зачел Калинину год, который он провел в СИЗО во время предварительного следствия. Калинин заявил ТАСС после оглашения приговора, что не будет обжаловать решение суда, однако виновным себя не признает. "За четыре письма реальный год тюрьмы - это многовато. По крайней мере, я рад, что дома", - рассказал он.

Суть дела

Уголовное дело в отношении Калинина было возбуждено в 2017 году в связи с принуждением руководства кинотеатров к отказу от показа фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения ущерба собственникам кинотеатров. Дело насчитывает восемь томов.

Изначально Калинину предъявили обвинения по пункту "в" части 2 статьи 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой") и по части 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ. Позднее обвинение по статье 179 было смягчено со второй части на первую, а уголовные дела были соединены в одно производство и постановлением Хамовнического суда Москвы переданы для рассмотрения по существу в Грязинский суд.

Калинин был задержан 21 сентября 2017 года и ровно год находился в СИЗО, освободившись позднее под подписку о невыезде. Остальные фигуранты дела, чье дело выделили в отдельное производство, осуждены к различным срокам и освободились из мест лишения свободы летом этого года.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшейся в то время дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер фильма Алексей Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Поклонская неоднократно обращалась в Генеральную прокуратуру, МВД, ФСБ, ФНС и Минкультуры, сообщая о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма.

В новость внесены изменения (10:28 мск) - добавлены подробности. 

Теги
РоссияПоклонская, Наталья ВладимировнаУчитель, Алексей ЕфимовичСитуация вокруг фильма "Матильда"Липецкая область
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