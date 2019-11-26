Прокуратура выявила хищения в энергетической сфере Дагестана на 15,7 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура выявила факт хищения более 15,7 млн рублей в энергетической сфере Дагестана, сообщила журналистам пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В 2017-2018 годах должностные лица Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании, а также бывший оператор по обработке данных по физическому сектору, действуя в составе организованной группы, вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания приборов учета, составляли незаконные акты безучетного потребления электрической энергии и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Генпрокуратуры, незаконные действия энергетиков привели к хищению более 15,7 млн рублей. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

14 ноября в пресс-службе республиканского УФСБ сообщили о проведении оперативных мероприятий в здании Дагестанской энергосбытовой компании в Махачкале. Уточнялось, что выемка документов связана с проверкой информации о попытках скрыть хищения электроэнергии.