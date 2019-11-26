{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура выявила хищения в энергетической сфере Дагестана на 15,7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура выявила факт хищения более 15,7 млн рублей в энергетической сфере Дагестана, сообщила журналистам пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В 2017-2018 годах должностные лица Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании, а также бывший оператор по обработке данных по физическому сектору, действуя в составе организованной группы, вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания приборов учета, составляли незаконные акты безучетного потребления электрической энергии и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Генпрокуратуры, незаконные действия энергетиков привели к хищению более 15,7 млн рублей. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

14 ноября в пресс-службе республиканского УФСБ сообщили о проведении оперативных мероприятий в здании Дагестанской энергосбытовой компании в Махачкале. Уточнялось, что выемка документов связана с проверкой информации о попытках скрыть хищения электроэнергии.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
В Албании семь человек погибли при землетрясении
Более 320 пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС