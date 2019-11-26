Причиной крупного природного пожара под Анапой стал поджог

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Причиной крупного природного пожара в плавневой зоне под Анапой (Краснодарский край), который начался 22 ноября, стал поджог, материалы переданы в полицию. Об этом во вторник сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

"Причина установлена нашими дознавателями - это поджог. Обнаружено место поджога, средства поджога", - сказал Платонихин.

Пожар начался в минувшую пятницу, изначально его площадь составляла 600 кв. м, его удалось ликвидировать в воскресенье, общая площадь, пройденная огнем, составила 24 га.

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого главка МЧС Евгений Поддубный отметил, что все материалы, собранные ведомством, переданы в органы полиции Анапы для принятия процессуальных решений. Платонихин отметил, что в ходе пожара из-за сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с, существовала угроза распространения огня на населенные пункты и расположенную неподалеку автозаправочную станцию, этого удалось избежать.