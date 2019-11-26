{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Причиной крупного природного пожара под Анапой стал поджог

Общая площадь, пройденная огнем, составила 24 га

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Причиной крупного природного пожара в плавневой зоне под Анапой (Краснодарский край), который начался 22 ноября, стал поджог, материалы переданы в полицию. Об этом во вторник сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

На эту тему

"Причина установлена нашими дознавателями - это поджог. Обнаружено место поджога, средства поджога", - сказал Платонихин.

Пожар начался в минувшую пятницу, изначально его площадь составляла 600 кв. м, его удалось ликвидировать в воскресенье, общая площадь, пройденная огнем, составила 24 га.

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого главка МЧС Евгений Поддубный отметил, что все материалы, собранные ведомством, переданы в органы полиции Анапы для принятия процессуальных решений. Платонихин отметил, что в ходе пожара из-за сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с, существовала угроза распространения огня на населенные пункты и расположенную неподалеку автозаправочную станцию, этого удалось избежать.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Суд отказался вернуть прокурору дело главы центра "Феникс", где находился Дмитрий Марьянов
Оксане Богдановой грозит до шести лет лишения свободы, если ее признают виновной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС