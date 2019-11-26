Жалобу адвоката Голунова на бездействие следователя рассмотрят в Мосгорсуде

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 29 ноября на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрит жалобу адвоката журналиста "Медузы" Ивана Голунова на следователя СК РФ о нарушении прав и бездействии по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Басманный суд снял с сегодняшнего рассмотрения жалобу в порядке статьи 125 УПК в интересах Ивана Голунова на бездействие следователя. Заседание состоится 29 ноября, в 14:00 мск, в здании Московского городского суда. Получается, это будет выездное заседание Басманного районного суда по жалобе", - сказал он.

В пресс-службе Басманного суда сообщили, что жалоба снята со слушания в связи с нахождением судьи на приговоре по другому делу. Причины переноса рассмотрения жалобы в Московский городской суд из районного суда пресс-секретарь не уточнила.

Защита просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просит суд обязать следователя устранить нарушения.