Источник: СК обжалует прекращение дела замглавы Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет намерен обжаловать в Генеральной прокуратуре прекращение прокуратурой Москвы дела о злоупотреблениях полномочиями в отношении замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, арестованной на два месяца. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Прокуратура Москвы прекратила дело в отношении Голосной, Следственный комитет обжалует этот акт в Генеральной прокуратуре", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Голосной Илья Брык сообщил ТАСС, что находится в СИЗО, где "решает вопрос с освобождением Голосной".

В понедельник Пресненский суд Москвы отправил ее под арест до 20 января 2020 года. Обвиняемая вину не признала.

По материалам следствия, с ведома Голосной производитель алкогольной продукции "Альфа-групп" скрыл от уплаты 58 млн руб. налогов. Следствие вменяет Голосной и двум другим фигурантам дела - исполняющему обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергею Пальцеву и сотруднику ведомства Борису Астахову - три эпизода ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий). Согласно оглашенным материалам, подчиненные опасались увольнения и поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.