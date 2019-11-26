В ОНК Москвы подтвердили госпитализацию экс-главы Коми Гайзера

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в больницу. Эту информацию ТАСС подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
"Действительно, Гайзер госпитализирован в одну из гражданских больниц, где проходит обследование и получает медицинскую помощь по показаниям. При этом угрозы жизни или здоровью нет, все проходит в плановом порядке.", - сказал Мельников.
Правозащитник уточнил, что это нормальная практика. "Регулярно подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся под стражей, направляются для обследования или лечения как в больницы, относящиеся к медико-санитарным частям ФСИН, так и в обычные гражданские больницы, называемые арестантами вольными", - отметил представитель ОНК.
Ранее о госпитализации Гайзера сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. Как ожидается, в ближайшие дни Гайзера вернут в следственный изолятор.
В свою очередь адвокат Гайзера Дарья Евменина не подтвердила и не опровергла ТАСС информацию о серьезных проблемах со здоровьем своего подзащитного. "Сотрудники СИЗО вовремя отреагировали", - сказала она.