В ОНК Москвы подтвердили госпитализацию экс-главы Коми Гайзера

"Действительно, Гайзер госпитализирован в одну из гражданских больниц, где проходит обследование и получает медицинскую помощь по показаниям. При этом угрозы жизни или здоровью нет, все проходит в плановом порядке.", - сказал Мельников.

Правозащитник уточнил, что это нормальная практика. "Регулярно подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся под стражей, направляются для обследования или лечения как в больницы, относящиеся к медико-санитарным частям ФСИН, так и в обычные гражданские больницы, называемые арестантами вольными", - отметил представитель ОНК.

Ранее о госпитализации Гайзера сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. Как ожидается, в ближайшие дни Гайзера вернут в следственный изолятор.

В свою очередь адвокат Гайзера Дарья Евменина не подтвердила и не опровергла ТАСС информацию о серьезных проблемах со здоровьем своего подзащитного. "Сотрудники СИЗО вовремя отреагировали", - сказала она.