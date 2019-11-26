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Экс-замглавы угрозыска ОМВД "Пресненский" задержан по подозрению в мошенничестве

Источник ТАСС сообщил, что по делу Руслана Дейниченко допрашивают еще несколько бывших и нынешних сотрудников полиции

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска Пресненского отдела полиции Руслан Дейниченко задержан в Москве по подозрению в мошенничестве с квартирами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве задержан экс-замначальника уголовного розыска из ОМВД России "Пресненский" Дейниченко по подозрению в мошенничестве с квартирами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по делу Дейниченко сейчас допрашивают еще несколько бывших и нынешних сотрудников полиции. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, отметив что "сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".

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