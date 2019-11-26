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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Власти страны объявили о сборе средств в помощь пострадавшим
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© EPA-EFE/MALTON DIBRA

ТАСС, 26 ноября. ТАСС, 26 ноября. Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил во вторник представитель правительства Эндри Фуга.

"На данный момент 28 человек спасены из-под завалов. Число погибших выросло до 9. Более 600 человек получили медицинскую помощь", - написал Фуга в Twitter.

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Власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим в результате произошедшего в ночь на вторник землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter.

"Чтобы помочь всем семьям, которых затронуло землетрясение, мы открыли несколько банковских счетов [для перевода средств]", - отмечается в сообщении. Власти опубликовали номера соответствующих реквизитов, призвав граждан совершать добровольные пожертвования.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

В результате удара стихии оказались разрушены несколько зданий недалеко от Дурреса. В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы. Толчки ощущались в Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

В новость внесены изменения (14:06 мск - уточняется информация о количестве погибших)

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Албания
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