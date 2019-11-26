В Чечне автомобиль с двумя людьми упал с 250-метрового обрыва

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Автомобиль ВАЗ-2107 упал в обрыв в Итум-Калинском районе Чеченской Республики, в результате два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

ДТП произошло 25 ноября, однако ранее о нем не сообщалось.

"В селе Гухой Итум-Калинского района произошло ДТП. Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил съезд в обрыв с высоты 200-250 метров. В результате ДТП водитель и его пассажир 2000 и 1998 годов рождения доставлены в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.