Полицейский пострадал при задержании подозреваемого в кражах в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи и грабежа из столичных магазинов. Одного из них задержали после погони со стрельбой. Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД, в ходе погони пострадал полицейский, на него был совершен наезд.

"Оперативники уголовного розыска межмуниципальных отделов МВД России "Куриловское" и "Красносельское" Москвы совместно с коллегами из патрульно-постовой службы задержали 22-летнего и 34-летнего приезжих, подозреваемых в совершении кражи и грабежа из столичных сетевых магазинов", - сообщили в главке.

Как рассказали в пресс-службе, в отдел полиции поступило заявление от сотрудника магазинов в поселении Вороновское в Новой Москве, сообщившего, что двое неизвестных мужчин взяли с прилавка в торговом зале алкогольную продукцию и хотели выйти, не заплатив. Работники магазина попытались задержать злоумышленников. Одному из мужчин удалось скрыться на автомобиле, второго задержали прибывшие на место происшествия полицейские.

"Полицейским менее чем за сутки удалось установить автомобиль соучастника задержанного. В ходе преследования водитель транспортного средства проигнорировал неоднократные требования сотрудников полиции остановиться и совершил наезд на одного из них. Полицейские продолжили преследование и, произведя из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам автомобиля, задержали злоумышленника", - рассказали в главке.

В ГУ МВД отметили, что при применении табельного оружия никто не пострадал. Пострадавший полицейский госпитализирован.

Установлено, что задержанные причастны также к совершению кражи из сетевого продуктового магазина в поселении Щаповское. Сумма ущерба от их преступных действий превысила 45 тыс. рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела о грабеже и краже (ст. 161 и 158 УК РФ), подозреваемые арестованы.