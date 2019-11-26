Полиция Германии опубликовала видеозапись ограбления "Зеленого свода" в Дрездене

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция Саксонии выложила в открытый доступ записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как грабители опустошают витрины известной дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Кроме того, на сайте полицейского департамента опубликованы фотографии пропавших драгоценностей.

Видео показывает, что пробравшиеся в музей в понедельник грабители в полной темноте, освещая себе путь фонариками, варварски громят витрину топором. При этом разбить ударопрочное стекло им не удается, орудие просто застревает внутри. Незадолго до ограбления вблизи "Зеленого свода" загорелся распределительный щиток, из-за чего прилежащие улицы остались без света. Сейчас криминалисты проверяют версию о том, что таким образом злоумышленники пытались вывести из строя сигнализацию на объекте.

Всего воры похитили три набора с украшениями из 90 объектов. Как видно на опубликованных фото, среди них были шпага с инкрустированным драгоценными камнями эфесом, украшенный бриллиантами знак ордена Белого Орла, сам орден - высшая государственная награда Польши, учрежденная в начале XVIII века, а также несколько украшений. Все эти предметы не имеют оценочной стоимости, потому случай с ограблением "Зеленого свода" - одно из тех преступлений, когда грабители посягнули на "бесценное". При этом таблоид Bild без указания источника пишет, что ущерб "может составить €1 млрд".

Первые сообщения об ограблении на пульт сотрудников правоохранительных органов поступили около 05:00 (07:00 мск) в понедельник. Предположительно, злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже и разбили стекло. После этого они направились к витрине с украшениями, опрокинули ее, собрали содержимое и скрылись на легковом автомобиле Audi A6. Позже автомобиль той же модели был сожжен в одном из подземных гаражей города.

По предварительной информации, в ограблении участвовали как минимум два человека. Из 20 криминалистов полиции Дрездена создана особая комиссия "Эполет" (одним из похищенных предметов также был эполет).

О музее

"Зеленый свод" - один из самых известных музеев Дрездена, в выставочных залах и хранилищах которого размещены более 3 тыс. объектов. Эту коллекцию заложил еще в XVIII веке курфюрст Саксонии и польский король Август Сильный. Правитель распорядился разместить произведения искусства в западном флигеле Дрезденского замка, который назывался "Зеленый свод" по цвету стен.

Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города союзниками 13 февраля 1945 года. На восстановление исторических помещений, которое было завершено лишь в 2006 году, федеральная земля Саксония выделила €45 млн, а на реконструкцию всего замка было потрачено €340 млн.

В последние дни войны коллекция из "Зеленого свода" была спасена советскими солдатами и перевезена в СССР. В 1958 году советское правительство передало коллекцию Германской Демократической Республике, и она вернулась в Дрезден. В течение более чем 60 лет коллекция временно размещалась в расположенном недалеко от замка музее "Альбертинум".

Сейчас же Дрезденский замок-резиденция, где размещен "Зеленый свод", закрыт. Предполагается, что он откроется в среду.