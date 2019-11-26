СМИ: при взрыве в Джамму и Кашмире погибли двое мирных жителей

ТАСС, 26 ноября. Взрыв самодельного взрывного устройства в индийской союзной территории Джамму и Кашмир унес жизни двух человек, еще четверо пострадали. Об этом во вторник сообщает журнал India Today .

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Пострадавшие доставлены в больницу. Власти начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее во вторник прогремел еще один взрыв вблизи Университета Кашмир в столице союзной территории Сринагаре. В результате взрыва гранаты получили ранения два человека.

26 ноября сообщалось, что в округе Пулвама союзной территории Джамму и Кашмир полиция уничтожила двух экстремистов, принадлежавших террористической группировке "Хизб уль-Муджахидин".