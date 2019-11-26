В горящей шахте в Коми затопят часть выработок

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /ТАСС/. Выработки в горящей шахте "Яреганефти" в Республике Коми вынужденно затапливают в ходе ликвидации пожара. Судьба двух пропавших в шахте работников по-прежнему остается неизвестной, сообщил во вторник глава региона Сергей Гапликов.

"Все силы и средства сосредоточены, штаб организован, все, что требуется, выполняется. По последним данным, пожар удалось локализовать. Сейчас проводятся замеры, решается вопрос по дальнейшим действиям. Проводится вынужденное затопление выработок, произведена отсечка всех других выработок. В силу разных обстоятельств доступ в шахту ограничен", - сказал Гапликов на заседании регионального правительства.

Руководитель региона подчеркнул, что возобновление работы шахты будет возможно только после полного завершения аварийных работ и решения, что дальнейшее нахождение в шахте абсолютно безопасно. "Хочется надеяться, что даже в таких нечеловеческих условиях на глубине 200 с лишним метров ребята остались живы", - сказал руководитель республики.

Гапликов обратился ко всем представителям промышленных предприятий соблюдать меры технической безопасности.

Пожар возник вечером 24 ноября. В это время в шахте находились 45 горнорабочих, 42 из их были выведены на поверхность, еще один спасен и госпитализирован, судьба двоих остается неизвестной, связь с ними отсутствует. Позже во время тушения пострадал один горноспасатель, он госпитализирован. Работа шахты приостановлена. Остальным двум шахтам "Яреганефти" ничего не угрожает, они работают в обычном режиме.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов"), проводится проверка прокуратуры.