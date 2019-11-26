Три человека пострадали в драке из-за парковки в Таганском районе Москвы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Драка из-за автомобильной парковки произошла в Таганском районе Москвы, в результате чего пострадали три человека, один из них госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне. Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" начали демонтировать ограждение автостоянки, которую жильцы организовали самостоятельно. По словам рабочих, на этом месте по решению властей города планируется создать общедоступную платную стоянку. Однако местные жители заявили, что у них есть договоренность с префектурой ЦАО об организации парковки только для тех, кто проживает в окрестных домах. В результате произошла драка, пострадали три человека, один из которых, 72-летний мужчина, был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Факт инцидент ТАСС подтвердили и в столичной полиции, не уточнив подробностей. "Инцидент произошел 25 ноября. В полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов в Таганском районе. Выяснилось, что там произошел конфликт между гражданами, в котором пострадали три человека, один из них был госпитализирован", - сказали в полиции.