Выемка документов в Морской спасслужбе оказалась связана с работой экс-руководства

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следственные действия в Морской спасательной службе Росморречфлота в Москве связаны с деятельностью предыдущего руководства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Морской спасательной службы.

"Выемку документов проводят следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Следственные действия относятся к старым эпизодам 2014 года, когда было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Государственной морской спасательной службы России", - сказал собеседник агентства.

ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота" - профессиональная аварийно-спасательная служба, которая занимается обеспечением безопасности при работах на шельфовых проектах, буксировкой плавсредств и сложных сооружений, водолазными работами, глубоководными работами с применением подводных телеуправляемых аппаратов, гидрографическими и аварийно-спасательными работами.