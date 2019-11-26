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Главу реконструировавшей Дворец творчества на Миуссах компании нашли мертвым в Москве

По предварительным данным, мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с большой высоты

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор подрядной организации, которая реконструировала Дворец творчества на Миуссах в Москве, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на улице Александра Невского было найдено тело мужчины, который скончался <...> в результате падения с большой высоты. По имеющейся на данный момент информации, это генеральный директор подрядной организации, которая реконструировала Дворец творчества на Миуссах", - сказал собеседник агентства, не уточнив личность погибшего.

"В настоящий момент СК РФ по Москве пытается выяснить, есть ли криминальная составляющая в этом инциденте", - отметил собеседник агентства.

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Россия
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