Главу реконструировавшей Дворец творчества на Миуссах компании нашли мертвым в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор подрядной организации, которая реконструировала Дворец творчества на Миуссах в Москве, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на улице Александра Невского было найдено тело мужчины, который скончался <...> в результате падения с большой высоты. По имеющейся на данный момент информации, это генеральный директор подрядной организации, которая реконструировала Дворец творчества на Миуссах", - сказал собеседник агентства, не уточнив личность погибшего.

"В настоящий момент СК РФ по Москве пытается выяснить, есть ли криминальная составляющая в этом инциденте", - отметил собеседник агентства.