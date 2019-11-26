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Водолазы подняли тела погибших из провалившегося под лед в Якутии большегруза

Тела передали сотрудникам МВД

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Водолазы вытащили тела двоих погибших, которые находились внутри провалившегося большегруза на ледовой переправе Якутск - Хатассы - Павловск на реке Лене. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Якутии.

"Тела погибших извлечены и переданы сотрудникам МВД", - говорится в сообщении.

Известно, что в машине находилось три человека, одному удалось спастись. Предварительная причина ЧП с большегрузом - превышение допустимой разрешенной массы автомобиля.

Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии и главного управления МЧС России по Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.

Теги
РоссияЯкутия
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