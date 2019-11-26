Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная освобождена из-под стражи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей, освобождена из-под стражи в связи с прекращением уголовного дела в ее отношении. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Московский городской суд отменил постановление Пресненского райсуда от 25.11.19, которым Голосной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, апелляционное представление прокуратуры на постановление райсуда удовлетворено. Суд постановил Голосную освободить из-под стражи, необходимые документы сегодня будут направлены в СИЗО. Она принимала участие в судебном заседании по видео-конференц-связи", - сказали в пресс-службе.
В чем обвинялась
Как отмечалось ранее в материалах дела, Голосная знала, что оборудование компании "Альфа-групп" для передачи данных об объемах производства в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Следствие считало, что чиновница превысила свои должностные полномочия, дав сотрудникам указание подготовить заключение ведомства о том, что они опломбированы. В результате этого компания "Альфа-групп" производила пиво без передачи данных в ЕГАИС, не уплатив налоги на 58 млн рублей.
В деле были еще двое фигурантов - исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и сотрудник ведомства Борис Астахов. Им вменялось три эпизода ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий). Согласно оглашенным материалам, подчиненные опасались увольнения и поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.
Адвокат Голосной Илья Брык сообщил ТАСС, что ожидает освобождения его подзащитной из СИЗО в ближайшее время. "Постановление об отмене ареста вступило в силу и должно быть исполнено в ближайшее время", - сказал он.
Защитник добавил, что прокуратура признала незаконным все уголовное дело. Таким образом, оно прекращено и в отношении двух других сотрудников Росалкогольрегулирования, ранее взятых под домашний арест. "Прокуратура увидела, что позиция следствия не подтверждается никакими фактами - не было у Голосной корыстных мотивов на совершение инкриминируемых ей деяний, не было взаимосвязи между ее работой и неуплатой налогов. Мы полностью удовлетворены позицией прокуратуры Москвы и Мосгорсуда", - сказал Брык.
В новость были внесены изменения (18:27 мск) - добавлены подробности.