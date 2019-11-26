{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная освобождена из-под стражи

Как сообщили в Мосгорсуде, ее дело прекращено
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная (справа) Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Описание
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная (справа)
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей, освобождена из-под стражи в связи с прекращением уголовного дела в ее отношении. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд отменил постановление Пресненского райсуда от 25.11.19, которым Голосной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, апелляционное представление прокуратуры на постановление райсуда удовлетворено. Суд постановил Голосную освободить из-под стражи, необходимые документы сегодня будут направлены в СИЗО. Она принимала участие в судебном заседании по видео-конференц-связи", - сказали в пресс-службе.

В чем обвинялась

Как отмечалось ранее в материалах дела, Голосная знала, что оборудование компании "Альфа-групп" для передачи данных об объемах производства в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Следствие считало, что чиновница превысила свои должностные полномочия, дав сотрудникам указание подготовить заключение ведомства о том, что они опломбированы. В результате этого компания "Альфа-групп" производила пиво без передачи данных в ЕГАИС, не уплатив налоги на 58 млн рублей.

На эту тему

В деле были еще двое фигурантов - исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и сотрудник ведомства Борис Астахов. Им вменялось три эпизода ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий). Согласно оглашенным материалам, подчиненные опасались увольнения и поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.

Адвокат Голосной Илья Брык сообщил ТАСС, что ожидает освобождения его подзащитной из СИЗО в ближайшее время. "Постановление об отмене ареста вступило в силу и должно быть исполнено в ближайшее время", - сказал он.

Защитник добавил, что прокуратура признала незаконным все уголовное дело. Таким образом, оно прекращено и в отношении двух других сотрудников Росалкогольрегулирования, ранее взятых под домашний арест. "Прокуратура увидела, что позиция следствия не подтверждается никакими фактами - не было у Голосной корыстных мотивов на совершение инкриминируемых ей деяний, не было взаимосвязи между ее работой и неуплатой налогов. Мы полностью удовлетворены позицией прокуратуры Москвы и Мосгорсуда", - сказал Брык.

В новость были внесены изменения (18:27 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Верховный суд Татарстана смягчил приговор одному фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Адмирал"
Пожар, жертвами которого стали 19 человек, произошел 11 марта 2015 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС