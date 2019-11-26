Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная освобождена из-под стражи

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей, освобождена из-под стражи в связи с прекращением уголовного дела в ее отношении. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд отменил постановление Пресненского райсуда от 25.11.19, которым Голосной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, апелляционное представление прокуратуры на постановление райсуда удовлетворено. Суд постановил Голосную освободить из-под стражи, необходимые документы сегодня будут направлены в СИЗО. Она принимала участие в судебном заседании по видео-конференц-связи", - сказали в пресс-службе.

В чем обвинялась

Как отмечалось ранее в материалах дела, Голосная знала, что оборудование компании "Альфа-групп" для передачи данных об объемах производства в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Следствие считало, что чиновница превысила свои должностные полномочия, дав сотрудникам указание подготовить заключение ведомства о том, что они опломбированы. В результате этого компания "Альфа-групп" производила пиво без передачи данных в ЕГАИС, не уплатив налоги на 58 млн рублей.