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СМИ: в Нидерландах задержали двоих планировавших теракт мужчин

Они готовились к нападению с использованием жилетов со взрывными устройствами и начиненных взрывчаткой автомобилей

ТАСС, 26 ноября. Полиция Нидерландов задержала в понедельник двух человек, которые планировали осуществить теракт. Об этом сообщила во вторник телерадиовещательная компания NOS.

По ее данным, двое мужчин 20 и 34 лет планировали совершить в конце года нападение с использованием жилетов со взрывными устройствами и начиненных взрывчаткой автомобилей. Один из подозреваемых был задержан в своем доме в городе Зутермер, а второй - на улице в Гааге.

В прокуратуре отметили, что неизвестно, где именно злоумышленники собирались провести атаку.

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Нидерланды
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