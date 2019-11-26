Один человек погиб и семь пострадали после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

ТАСС, 26 ноября. Женщина погибла, еще семь человек получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.

"Столкновение автомобилей произошло на пересечении улиц Астраханской и Советской. Один из автомобилей отлетел на тротуар, где допустил наезд на пешеходов. В результате женщина погибла <...>", - сказала собеседница агентства, добавив, что количество обратившихся за медпомощью увеличилось с пяти до семи. Она уточнила, что в аварии участвовали автомобили ВАЗ и Nissan Murano.

Среди пострадавших детей нет. Водители обоих автомобилей, по предварительным данным, были трезвыми.

В УМВД по Тамбовской области уточнили, что трое пострадавших доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки в состоянии средней тяжести, четверых после осмотра медики направили на амбулаторное лечение.

В новость в 19:18 мск внесены изменения - уточняется чило пострадавших, добавлены подробности.