Суд Москвы арестовал двух граждан Таджикистана по обвинению в терроризме

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца двух граждан Таджикистана, обвиняемых в призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым Азимову Нозиму Сатторовичу и Ражаматову Уктамжону Ахмадовичу, которые являются гражданами Республики Таджикистан, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 января 2020 года", - сказала представитель суда, уточнив, что решение было принято 22 ноября.

По словам собеседницы агентства, арестованным предъявлено обвинение по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет"). Дело находится в производстве ГСУ СК РФ по Москве.