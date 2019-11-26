AFP: число погибших при землетрясении в Албании достигло 18

ТАСС, 26 ноября. По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения в Албании. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на албанское министерство обороны.

Ранее новостной портал Exit информировал о 16 погибших, 600 пострадавших. По его данным, из-под завалов удалось спасти 43 человека. Наиболее пострадавшим считается город Дуррес, в столице Албании Тиране разрушено около 500 зданий.

Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.