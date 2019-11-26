В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи в Симферополе выясняют причину смерти двух детей в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием предварительно установлено, что жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия скорой помощи мальчик в возрасте 10 месяцев умер, еще двоих детей - восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - в срочном порядке доставили в больницу, где девочка умерла. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении больницы.

С привлечением специалистов следователями отдела и следователями-криминалистами управления криминалистики проверено газовое и вентиляционное оборудование. Проведен дополнительный осмотр квартиры. Предварительно, бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено. В настоящее время допрашиваются очевидцы и свидетели. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти.