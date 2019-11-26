{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых - отравление веществом неясной этиологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи в Симферополе выясняют причину смерти двух детей в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием предварительно установлено, что жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия скорой помощи мальчик в возрасте 10 месяцев умер, еще двоих детей - восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - в срочном порядке доставили в больницу, где девочка умерла. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении больницы.

С привлечением специалистов следователями отдела и следователями-криминалистами управления криминалистики проверено газовое и вентиляционное оборудование. Проведен дополнительный осмотр квартиры. Предварительно, бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено. В настоящее время допрашиваются очевидцы и свидетели. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
СМИ: неизвестные забросали камнями фасад Пирейской митрополии Элладской церкви
Как сообщает агентство Romfea, повреждено стекло, закрывающее изображение Иисуса Христа, которое украшает фасад здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС