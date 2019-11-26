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В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 россиян

В посольстве России в Венесуэле сообщили, что никто не погиб, но есть несколько человек с травмами разной степени тяжести
Описание
© AP Photo/Tatiana Fernandez, архив

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 39 российских граждан находились в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, некоторые из них получили травмы разной степени тяжести. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).

"По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести", - сообщил представитель дипмиссии.

Представитель посольства отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь в местных медицинских учреждениях, остальных временно разместят в отелях.

Авария произошла во вторник неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. На место происшествия направлены машины скорой помощи и вертолеты.

Теги
Доминиканская Республика
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