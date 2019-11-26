В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 россиян

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 39 российских граждан находились в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, некоторые из них получили травмы разной степени тяжести. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).
#AHORA: Un camión chocó con un autobús que transportaba turistas en la Autopista del Coral, próximo a la entrada de Higüey. Hasta el momento se habla de 60 turistas rusos involucrados, más de 20 heridos entre ellos niños.#DL #DiarioLibre #Actualidad #AutopistadelCoral pic.twitter.com/0UC3sZ7Dyl— Diario Libre (@DiarioLibre) November 26, 2019
"По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести", - сообщил представитель дипмиссии.
Представитель посольства отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь в местных медицинских учреждениях, остальных временно разместят в отелях.
Авария произошла во вторник неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. На место происшествия направлены машины скорой помощи и вертолеты.