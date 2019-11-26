Туроператор назвал причину ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Причиной ДТП в Доминиканской Республике во вторник, в результате которого получили травмы различной степени тяжести российские туристы, стал резкий маневр грузовика перед автобусом, перевозящем граждан РФ. Об этом ТАСС сообщили в туристическом агентстве "Анекс Тур", клиентами которого являются пострадавшие.

"ДТП произошло по причине резкого маневра и перестроения грузового транспортного средства перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", - сообщила ТАСС представитель Anex Tour Валерия Ферафонтова. - Наши представители находятся во всех трех госпиталях, принявших пострадавших". По ее словам, семеро туристов уже вылетели в Москву.

"Страховая компания находится с нами и туристами в непрерывном контакте, мы держим ситуацию под контролем", - добавила представитель турагентства.

Ранее газета Listín Diario сообщила, что всего в инциденте пострадало 17 россиян, семь из которых находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что два человека, находившихся в грузовике, также получили ранения. По информации издания, госпитали, куда доставили пострадавших россиян в результате ДТП нуждаются в волонтерах, владеющих испанским и русским языками для оказания помощи пациентам.

Как ранее сообщило посольство РФ в Венесуэле, всего в автобусе находились 39 граждан РФ, которые следовали в аэропорт.