СМИ: 15 пострадавших в ДТП россиян в Доминикане находятся в критическом состоянии

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминиканской республике, находятся в критическом состоянии. Об этом во вторник сообщает газета Listin Diario.

Как пишет издание, соответствующую информацию предоставил директор больницы в доминиканском городе Игуэй Хайме Родригес. По его словам, в медучреждении получают помощь 19 россиян.

Ранее Listin Diario сообщала, что в инциденте пострадали 17 россиян, семь из которых находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла во вторник неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший российских туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. Отмечается, что два человека, находившихся в грузовике, также получили травмы. По информации газеты, госпитали, куда доставили пострадавших россиян, нуждаются в волонтерах, владеющих испанским и русским языками для оказания помощи пациентам.

Как ранее сообщило посольство РФ в Венесуэле, всего в автобусе находились 39 граждан РФ. Как заявили ТАСС в туристическом агентстве Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который резко перестроился перед автобусом.