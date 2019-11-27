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Туроператор сообщил, что в больницах после ДТП в Доминикане находятся 27 россиян

По информации Anex Tour, о критическом состоянии пострадавших речи не идет

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане россиян получают медицинскую помощь в больницах страны. Об этом ТАСС сообщили в туристическом агентстве Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие.

"На данный момент в госпиталях находятся 27 человек, они в сознании, ситуация находится под контролем", - сообщила ТАСС представитель Anex Tour Валерия Ферафонтова. По ее словам, о критическом состоянии пострадавших речи не идет.

Как ранее сообщила газета Listin Diario, по меньшей мере 15 россиян после ДТП находятся в критическом состоянии. Авария произошла во вторник неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. Отмечается, что травмы также получили два человека, находившихся в грузовике.

По данным посольства РФ в Венесуэле, всего в автобусе находились 39 граждан РФ. ДТП произошло по причине резкого маневра и перестроения грузового транспортного средства перед туристическим автобусом.

Теги
РоссияДоминиканская Республика
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