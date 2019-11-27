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Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"

МВД просит заочно арестовать нового фигуранта дела о создании ОПС братьями Магомедовыми

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает Давида Каплана теневым финансистом братьев Магомедовых

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмена Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как сообщается на сайте суда, соответствующее ходатайство в отношении нового фигуранта дела, объявленного в международный розыск, рассмотрят 28 ноября.

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"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каплана Д. М., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы. Судебное заседание назначено на 28 ноября, в 11:30 мск", - говорится в судебной картотеке.

Как сообщает в свою очередь газета "Коммерсантъ", по версии следствия, экс-совладелец литовского банка "Snoras" и уроженец Литвы Давид Каплан входил в организованную преступную группу братьев Магомедовых, дело в отношении которых завершено следствием. Проживающий в Израиле и являющийся ее гражданином Каплан объявлен в международный розыск и обвиняется в особо крупном мошенничестве. С братьями Магомедовыми он познакомился в середине 1990-х, "когда приобрел долю в литовском банке Snoras", но вместе с тем бизнесмен никогда не являлся акционером группы "Сумма", уточняет газета. По ее данным, следствие считает Каплана теневым финансистом братьев Магомедовых.

Как установило следствие, один из эпизодов, вменяемых новому фигуранту, связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года, когда бизнесмен, как утверждает "Коммерсантъ", возглавлял совет директоров ООО "Интэкс", которое занималось созданием намывной территории на острове, где была построена "Зенит-Арена" и похищено 650 млн рублей.

Дело Магомедовых

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам. Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1 тыс. томов материалов. По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.

Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова, который отказался от ознакомления с материалами. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта, российская энергетическая компания ПАО "ФСК ЕЭС" и другие компании. В целях обеспечения исков потерпевшей стороны судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде и другие эпизоды.

Теги
РоссияДело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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