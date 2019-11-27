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Десять человек пострадали при столкновении электрички и автобуса под Астраханью

В настоящее время их извлекают из автобуса

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Электричка и автобус столкнулись утром в среду на территории одного из предприятий в Красноярском районе Астраханской области. По предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Произошло столкновение электрички и автобуса Kia в Красноярском районе. Предварительно, пострадали 10 человек", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших в настоящее время извлекают из автобуса. Информация об их состоянии и точном количестве уточняется.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 08:15 (07:15 мск.) во вторник на пульт диспетчера ЕДДС Красноярского района поступила информация о столкновении электрички с автобусом ЛИАЗ, который перевозил рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. Автобус принадлежит ООО "Газпром-энерго".

"В результате ДТП предварительно пострадали четыре человека  в автобусе. Подвижной состав с рельс не сошел. По данному ж/д пути транзит ж/д сообщения не осуществляется (территория Газпром Добыча Астрахань)", - сказано в сообщении ведомства.

В новость были внесены изменения (8:24 мск) - добавлены подробности. 

Теги
РоссияАстраханская область
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