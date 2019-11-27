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В Китае четыре человека погибли при обрушении тоннеля

На месте происшествия работают спасатели, причины аварии устанавливаются

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще восемь остаются под завалами из-за обрушения строящегося автомобильного тоннеля в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел во вторник около 18:00 по местному времени (13:00 мск) на выезде из тоннеля на скоростной автомагистрали в уезде Фэнцин вблизи города Линьцан.

По состоянию на 09:00 утра среды (04:00 мск), восемь человек по-прежнему находились под завалами. На месте происшествия работают спасатели.

Ведется расследование, причины аварии устанавливаются.

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Китай
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