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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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Источник: в Москве арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Речь идет о Гелани Костоеве и Ахмеде Арапиеве
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© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Двое выходцев из Ингушетии арестованы решением Басманного районного суда Москвы по обвинению в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконное ношение оружия"). По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Басманного суда ТАСС подтвердили арест указанных лиц, однако не смогли уточнить, по какому делу им избрана мера пресечения.

"Костоеву избрана мера пресечения до 5 января, Арапиеву - до 20 января. Они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия. Остальную информацию необходимо уточнить в органах следствия", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Накануне глава села Экажева в Ингушетии Михаил Евлоев подтвердил ТАСС, что в населенном пункте прошли обыски по делу об убийстве Эльджаркиева и задержаны два человека.

Ранее в газете "Известия" появилась информация о том, что убийство Эльджаркиева связано с кровной местью. По данным "Известий", всего по делу проходит пять человек - двое из них уже арестованы, арест двоих должен состояться в среду в Басманном суде Москвы, а предполагаемый киллер скрылся за рубежом и арестован заочно. По информации издания, все фигуранты дела связаны родственными узами и являются приверженцами одного религиозного течения - "секты баталхаджинцев". Согласно публикации "Известий", мотивом для убийства могла быть кровная месть за гибель лидера "баталхаджинцев" Ибрагима Белхароева в 2018 году (преступление остается нераскрытым).

Теги
РоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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