СК начал проверку по факту аварии в Доминикане, где пострадали российские туристы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту аварии с автобусом в Доминикане, где пострадали российские туристы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

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"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка, - сообщили в СК. - В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")".

Авария произошла во вторник неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший 39 российских туристов в аэропорт, перевернулся, уходя от столкновения с грузовиком.