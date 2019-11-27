Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученик школы №3 в Хорольском районе Приморского края принес на урок банку с ртутью и раздавал ее одноклассникам. Как сообщает в среду пресс-служба администрации Приморья, школа закрыли на демеркуризацию.

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что во время игры жидкий металл попал на деревянный пол. Всех учеников школы (270 человек) отправили домой.

По данным пресс-службы, с жалобами на плохое самочувствие обратился один учащийся школы. Он был госпитализирован, но лабораторные исследования исключили отравление парами ртути. Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения края, несмотря на то, что других жалоб не было, принято решение осмотреть всех взрослых и детей, бывших в этот день в школе. Осмотр будет проведен совместно со специалистами Роспотребнадзора.

Возобновить занятия планируют в понедельник.

Сейчас школу охраняет полиция.