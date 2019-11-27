Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с ДТП в Доминикане

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты в Доминикане поддерживают контакт с местными властями и больницами в связи с ДТП, в котором пострадали россияне. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Венесуэле - ближайшего к месту происшествия российского диппредставительства.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"Руководитель отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также с российским турагентством Anex Tour, организовавшим отдых", - отмечается в сообщении, размещенном в среду на страницах в соцсетях МИД РФ.

По данным дипломатов, граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры столицы Доминиканы Санто-Доминго, им проводят неотложные хирургические операции.

"Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах. Посольство держит ситуацию на контроле", - указано в сообщении.