В Туле взорвалось завернутое в пакет неизвестное устройство

ТУЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал при взрыве неизвестного устройства, находившегося в пакете во дворе жилого дома в Туле. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром возле дома № 106 по улице Болдина в Туле двое мужчин около машины нашли пакет. Когда они его развернули, произошел хлопок. Один из них получил повреждение лица", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия выясняют полиция, Следственный комитет и ФСБ.

Пострадавший доставлен в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. "В данный момент бригада производит первичный хирургический осмотр, устанавливается тяжесть полученных травм", - сказали ТАСС в пресс-службе больницы.