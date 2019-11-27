{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Туле взорвалось завернутое в пакет неизвестное устройство

Источник в правоохранительных органах сообщил об одном пострадавшем

ТУЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал при взрыве неизвестного устройства, находившегося в пакете во дворе жилого дома в Туле. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром возле дома № 106 по улице Болдина в Туле двое мужчин около машины нашли пакет. Когда они его развернули, произошел хлопок. Один из них получил повреждение лица", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия выясняют полиция, Следственный комитет и ФСБ.

Пострадавший доставлен в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. "В данный момент бригада производит первичный хирургический осмотр, устанавливается тяжесть полученных травм", - сказали ТАСС в пресс-службе больницы.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
В Албании число погибших при землетрясении возросло до 27
Пострадали более 650 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС