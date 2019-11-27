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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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ФСБ на два месяца продлила следственные действия по делу украинских моряков

По словам адвоката моряков, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите неизвестна
Украинские моряки на скамье подсудимых, 15 января 2019 года Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Украинские моряки на скамье подсудимых, 15 января 2019 года
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России продлили до конца января срок следственных действий по делу украинских моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских военных моряков.

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"Следствие по делу моряков продлено до 14 месяцев, а всего до 25 января 2020 года. В связи с тем, что предварительное следствие продлено на срок свыше года, соответствующее постановление было подписано начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Шишовым", - рассказал адвокат.

По его словам, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите неизвестна.

"Личность свидетеля мы сможем увидеть уже в материалах дела, которое в настоящее время насчитывает всего около 25 томов, из которых мы ознакомились с 18 томами", - отметил адвокат. После завершения ознакомления с материалами дела следствие планирует передать обвинительное заключение в Генеральную прокуратуру.

Ранее Полозов сообщал, что ознакомление с материалами дела было приостановлено, а следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине возобновлены. "В настоящее время никаких следственных действий с моряками не проводилось, об их вызове [к следователям] нам не сообщалось", - подчеркнул он. При этом адвокат уточнил, что после допроса свидетеля и уведомления защиты о завершении следственных действий ознакомление с материалами дела защитой продолжится.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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