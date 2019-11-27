ФСБ на два месяца продлила следственные действия по делу украинских моряков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России продлили до конца января срок следственных действий по делу украинских моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских военных моряков.

"Следствие по делу моряков продлено до 14 месяцев, а всего до 25 января 2020 года. В связи с тем, что предварительное следствие продлено на срок свыше года, соответствующее постановление было подписано начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Шишовым", - рассказал адвокат.

По его словам, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите неизвестна.

"Личность свидетеля мы сможем увидеть уже в материалах дела, которое в настоящее время насчитывает всего около 25 томов, из которых мы ознакомились с 18 томами", - отметил адвокат. После завершения ознакомления с материалами дела следствие планирует передать обвинительное заключение в Генеральную прокуратуру.

Ранее Полозов сообщал, что ознакомление с материалами дела было приостановлено, а следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине возобновлены. "В настоящее время никаких следственных действий с моряками не проводилось, об их вызове [к следователям] нам не сообщалось", - подчеркнул он. При этом адвокат уточнил, что после допроса свидетеля и уведомления защиты о завершении следственных действий ознакомление с материалами дела защитой продолжится.