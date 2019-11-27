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ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся контрабандой пороха из-за рубежа

Сотрудники ведомства изъяли более 80 кг пороха
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© ЦОС ФСБ, архив

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой пороха в Россию из-за рубежа, обыски прошли в 12 регионах России, в ходе которых вскрыты три подпольные оружейные мастерские и изъято более 80 кг пороха. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в РФ из-за рубежа <...> В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса", - уточнили в ФСБ.

В местах проживания продавцов и покупателей контрабандного пороха в 12 регионах России были проведены обыски. "В ходе проведенных сотрудниками ФСБ России и МВД России в 12 регионах из незаконного оборота изъяты 82 кг пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тыс. патронов различного калибра. Пресечена деятельность трех подпольных мастерских по модернизации гражданского оружия в боевые аналоги, а также изготовлению патронов", - подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужбы, среди изъятого оружия - охотничьи ружья и карабины без разрешительных документов, а также переделанные в боевые аналоги травматические револьверы и сигнальные пистолеты. В ФСБ сообщили, что мероприятия по выявлению и пресечению контрабанды в Россию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ продолжаются.

Теги
Россия
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