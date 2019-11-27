Суд в Москве вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Тверской суд вернул дело участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных при расследовании и надзоре за ним. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил вернуть дело в прокуратуру в связи с допущенными недостатками при его расследовании. По мнению суда, следствию не удалось точно определить время и место совершения преступления", - сказала судья Мария Сизинцева.

Вопрос о возвращении дела Раджабова в прокуратуру поставила сама судья. Адвокаты подсудимого поддержали это ходатайство и попросили суд изменить их подзащитному меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Раджабов находится в СИЗО, ему было предъявлено обвинения в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону правоохранителей. Адвокат сообщал, что экспертиза видеозаписи, на которой запечатлен этот эпизод, показала, что соприкосновения бутылки, брошенной Раджабовым, с телом полицейского, вероятно, не было.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.