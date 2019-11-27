Число госпитализированных после ДТП с электричкой под Астраханью выросло до семи

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате столкновения автобуса и электрички в Астраханской области увеличилось до семи, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших, пять из которых попали в больницу. Их состояние оценивалось медиками как легкой и средней степени тяжести, у всех диагностированы разные ушибы. "По последним данным, пострадали 15 пассажиров автобуса, в больнице находятся семь человек", - сказали в пресс-службе.

В полиции также уточнили, что дорога в районе ДТП открыта для проезда, движение восстановлено.

По данным регионального ГУ МЧС, рано утром в среду на территории предприятия "Газпром добыча Астрахань" столкнулись электричка №6021 с автобусом Kia, подвижной состав с рельсов не сошел. По данным полиции, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. По факту ДТП проводится проверка.