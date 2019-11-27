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"Болотное дело"

Суд Москвы возобновил дело фигуранта о беспорядках на Болотной площади Бученкова

Как сообщили в пресс-службе суда, следствие просит рассмотреть заочно дело по существу, так как обвиняемый находится в международном розыске

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд возобновил уголовное дело в отношении Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве и получившего политическое убежище в Литве. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Валентина Норбахс, дело в отношении находящегося в международном розыске Бученкова будет рассмотрено заочно.

"Постановлением суда от 22 ноября 2019 года уголовное дело в отношении Бученкова вознобновлено, следствие просит рассмотреть заочно дело по существу, сам Бученков находится в международном розыске", - сказала представитель суда. Она уточнила, что дата судебного заседания пока не назначена.

Бученков обвиняется по ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") и ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. По версии следствия, в ходе массовых беспорядков на Болотной площади он умышленно нанес несколько ударов полицейскому и вместе с другими участниками беспорядков переворачивал кабины мобильных туалетов.

В декабре 2015 года Бученкова арестовали, 2 марта 2017 года Мосгорсуд по ходатайству защиты смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Он не явился на судебное заседание, на котором должны были пройти прения сторон по его делу, и 15 ноября 2017 года Замоскворецкий суд объявил его в розыск, изменив меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и приостановив производство по уголовному делу. В июне Бученков получил политическое убежище в Литве.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Всего в рамках так называемого основного болотного дела фигурировали около 30 человек. В отношении некоторых из них уголовное преследование было прекращено по амнистии, объявленной к 20-летию Конституции РФ.

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ЛитваРоссия"Болотное дело"
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