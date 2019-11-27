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СМИ: в Перу при падении автобуса в овраг погибли восемь человек

По данным агентства Andina, в автобусе находились школьники

ТАСС, 27 ноября. По меньшей мере восемь человек погибли в результате ДТП с автобусом на участке горной трассы в населенном пункте Уаракай в департаменте Куско на юге Перу. Об этом в среду сообщило агентство Andina.

По предварительной информации, водитель на большой скорости не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в овраг. Согласно данным агентства, в автобусе, следовавшем из города Айявири (департамент Пуно), находились школьники.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы города Куско. На месте инцидента работают спасатели.

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Перу
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