СМИ: в Перу при падении автобуса в овраг погибли восемь человек

ТАСС, 27 ноября. По меньшей мере восемь человек погибли в результате ДТП с автобусом на участке горной трассы в населенном пункте Уаракай в департаменте Куско на юге Перу. Об этом в среду сообщило агентство Andina.

По предварительной информации, водитель на большой скорости не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в овраг. Согласно данным агентства, в автобусе, следовавшем из города Айявири (департамент Пуно), находились школьники.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы города Куско. На месте инцидента работают спасатели.