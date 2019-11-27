Суд вернул прокурору дело экс-полицейского, осужденного за взятку от главы ОПГ Гагиева

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД России Вадима Шавлохова, осужденного ранее на девять лет колонии за получение взятки в размере $100 тыс. от участников организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Валентина Норбах, мера пресечения подсудимому была изменена на домашний арест.

"Постановлением суда от 27 ноября уголовное дело в отношении Шавлохова Вадима Хазбиевича возвращено генеральному прокурору Российской Федерации. Предъявленные Шавлохову обвинения не подтверждаются теми доказательствами, которые изложены в обвинительном заключении. Срок домашнего ареста ему установлен на три месяца, то есть до 27 февраля 2020 года", - рассказала представитель суда, отметив, что обвиняемый освобожден в зале суда.

1 ноября 2017 года Замоскворецкий суд признал Шавлохова виновным по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ и приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года и штрафу в размере пятикратной суммы взятки (16,4 млн рублей). Шавлохова также лишили звания полковника полиции. Однако защита настаивала на полном оправдании подсудимого и утверждала, что его оговорили.

Как установило следствие и суд в ходе первых слушаний дела, Шавлохов в июле 2013 года, будучи в должности оперуполномоченного, передал участникам преступного сообщества Аслана Гагиева копию служебного документа за взятку в $100 тыс. В документе содержались сведения о структуре сообщества. Передача Шавлоховым указанных сведений значительно усложнила ход расследования уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, следует из материалов дела.

В конце мая этого года президиум Мосгорсуда отменил обвинительный приговор Шавлохову и передал его на новое рассмотрение другому судье. Решение суда было мотивировано тем, что во время вынесения приговора Шавлохову судья первой инстанции параллельно рассмотрела еще два дела, чем нарушила тайну совещательной комнаты. Осужденный уже был этапирован в колонию для отбытия наказания, но его снова доставили в Москву для участия в повторном процессе, в ходе которого по просьбе защиты из обвинения в связи с истечением сроков давности была исключена статья о превышении должностных полномочий.

Дело банды Гагиева

Московский окружной военный суд 6 марта приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении двенадцати участников банды Аслана Гагиева. По данным следствия, в результате более 49 эпизодов преступной деятельности на территории города Москвы, Московской области и Северной Осетии участниками банды убиты 60 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

В июне прошлого года Гагиева экстрадировали из Австрии и арестовали, вину он не признал. Как сообщали ранее ТАСС в Следственном комитете, 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю, еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в их отношении продолжается.