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СК возбудил дело о нападении на журналиста "России-24" в Иркутской области

По данным следствия, 21 ноября во время съемки сюжета о женщине, организовавшей финансовую пирамиду, на сотрудника телеканала напали двое мужчин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста федерального канала "Россия-24" во время съемок выпуска программы "Вести. Дежурная часть" в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста"). В ближайшее время следователями СК России будут допрошены все участники конфликта", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 21 ноября съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" снимала сюжет в поселке Светлый о мошеннице, организовавшей финансовую пирамиду. Журналист хотел записать интервью с женщиной, которая живет в коттедже. Из коттеджа вышел мужчина и с нецензурной бранью оттолкнул журналиста, схватил за микрофон и пинал корреспондента в живот ногой. Затем к нему присоединился второй мужчина, который за шиворот оттаскивал корреспондента и отталкивал от ворот.

Теги
РоссияИркутская область
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