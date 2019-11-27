Замгендиректора "Аэрофлота" попросил суд отпустить его под залог в 10 млн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров попросил отпустить его под залог в размере 10 млн рублей по уголовному делу о хищении 250 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

"Прошу суд избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 10 млн рублей", - сказал Александров.

Представитель прокуратуры в суде попросил изменить Александрову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

"Считаю необходимым изменить меру пресечения обвиняемым с заключения под стражу на домашний арест", - сказала прокурор. Помимо Александрова судом ранее арестованы еще трое фигурантов дела: адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко, а также Татьяна Давыдова.

Потерпевшая сторона, компания "Аэрофлот", также настаивает на изменении меры пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

Следователь в свою очередь утверждает, что обвиняемых необходимо оставить в СИЗО до конца февраля. "По делу необходимо провести еще четыре почерковедческие экспертизы, необходимо также допросить ряд свидетелей, провести очные ставки. Основания для заключения под стражу не отпали", - сказал следователь.

В ходе заседания обвиняемый Сливко заявил об оказании на него давления органами следствия.

Защита обвиняемых выступает против продления срока содержания под стражей. "Оснований для продления срока ареста нет. Александров, зная, что возбуждено уголовное дело, не раз выезжал за пределы РФ и все равно возвращался, что подтверждает, что скрываться от следствия он не собирается", - сказала адвокат, отметив, что вся необходимая документация изъята, обыски проведены.

Суть обвинений

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее пояснила, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, сообщила представитель СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.