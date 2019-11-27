Медведь загрыз охотника в Воткинском районе Удмуртии

ИЖЕВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Удмуртии начали проверку после обнаружения тела охотника около берлоги медведя в деревне Кленовая Воткинского района республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по региону.
"Около часа ночи в лесополосе около деревни Кленовая возле берлоги медведя обнаружен труп жителя Воткинска - мужчины 1962 года рождения с телесными повреждениями в области головы и таза", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на место происшествие выезжали сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка.
Глава Воткинского района республики Илья Прозоров на своей странице "ВКонтакте" предостерег жителей населенных пунктов и призвал соблюдать меры безопасности.
"В связи с участившимися случаями появления медведей в непосредственной близости от населенных пунктов на территории района, напоминаю о необходимости соблюдения мер предосторожности", - написал Прозоров, перечислив несколько пунктов, которые помогут жителям при встрече с медведем.