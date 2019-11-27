Sky: напавший на людей на вокзале в Манчестере приговорен к пожизненному заключению

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Мужчина, в новогоднюю ночь напавший на людей на железнодорожном вокзале Виктория в Манчестере, был приговорен британским судом к пожизненному заключению. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News.

Ранее в суде 26-летний выходец из Сомали Махди Мохамуд признал себя виновным в покушении на убийство трех человек и хранении информационных материалов, запрещенных британским антитеррористическим законодательством. Мужчина, являющийся гражданином Нидерландов, ранее проживавший в Манчестере и учившийся на инженера в Лидсе, должен будет провести в тюрьме не менее 11 лет прежде, чем сможет просить о досрочном освобождении. Суд признал, что обвиняемый страдает от психического заболевания, однако не счел данный факт смягчающим обстоятельством.

Согласно решению судьи, Мохамуд начнет отбывать заключение в специализированной психиатрической больнице. После того, как осужденный пройдет лечение, его можно будет перевести в тюрьму.

Вечером 31 декабря 2018 года Мохамуд напал с ножом на пожилую пару, находившуюся на вокзале, а затем ранил полицейского, который пытался его задержать. Согласно показаниям очевидцев, нападавший выкрикивал "Аллаху акбар" и "Да здравствует халифат", подразумевая террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При обыске у Мохамуда были обнаружены пропагандистские материалы ИГ. Жертвы нападавшего были тяжело ранены, однако получили своевременную медицинскую помощь и выжили.