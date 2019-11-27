Суд отказал в проведении медэкспертизы потерпевшему бойцу ОМОН по делу об акции 27 июля

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд отказал в проведении судебно-медицинской экспертизы потерпевшему бойцу ОМОН по делу троих участников акции 27 июля в Москве Максима Мартинцова, Егора Лесных и Александра Мыльникова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства о назначении потерпевшему Косову судебно-медицинской экспертизы, поскольку она нецелесообразна в связи с давностью прошедшего времени", - сказала судья Елена Аккуратова.

Об экспертизе ходатайствовал адвокат Мартинцова Василий Очерет для выявления повреждений у потерпевшего. "Если речь идет о применении насилия и нанесении ударов, логично было бы это дополнительно исследовать", - заявил Очерет. По словам адвоката, в деле вообще нет медицинских документов, которые бы подтверждали получение бойцом ОМОН каких-либо травм.

Сам признанный потерпевшим боец Максим Косов не смог опознать в суде людей, которые били его ногами. "Предположительно, эти люди присутствуют здесь. Но точно я не скажу, я не помню точно их лиц. Поймите, я не эксперт", - сказал Косов во время заседания. Он также отметил, что не помнит точно, кто именно пытался отбить у него задержанного и кому он наносил удары резиновой дубинкой. Кроме того, боец ОМОН подчеркнул, что "у него лично нет претензий" к Лесных, Мартинцову и Мыльникову.

Ранее гособвинитель огласил обвинительное заключение по объединенному делу участников несанкционированной акции 27 июля Лесных, Мартинцова и Мыльникова. Согласно документу, обвиняемые "повалили Максима Косова на землю, и после этого Лесных и Мартинцов ударили его ногами, причинив физическую боль и, таким образом, совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал прокурор. Согласно обвинительному заключению, Лесных позже нанес удар ногой омоновцу Федорову. Все трое подсудимых вину не признают.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Полицейские и росгвардейцы задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.