Посольство РФ подтвердило, что пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянке ампутировали руки

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Женщина лишилась обеих рук в результате ДТП с автобусом, перевозивших российских туристов во вторник в Доминиканской Республике. Об этом в среду ТАСС сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле в доминиканском городе Пунта-Кана.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"К сожалению, обе руки врачи вынуждены были ампутировать женщине в возрасте 40 лет. Одна из пострадавших девочек перенесла операцию на руку, вероятность 80%, что рука приживется", - заявил он.

В представительстве туристического агентства Anex Tour в Доминиканской Республике, клиентами которого являются пострадавшие, пока не комментируют эту информацию. По данным компании, в госпиталях находятся 27 россиян, семь из них - в тяжелом состоянии.

Во вторник туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. В результате происшествия никто не погиб.